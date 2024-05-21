21 May 2024 - 19:42- Gündem G:

Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi

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Mersin'de kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü öldü.

Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi mask
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yenice Mahallesi'nde Ali C. (29) idaresindeki 33 ATJ 856 plakalı traktör şarampole devrildi.

Kazada sürücü traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Ali C'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA

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21 May 2024 - 19:42 AA Mersin- Gündem

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