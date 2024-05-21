21 May 2024 - 19:34- Magazin G:

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İşte ilk açıklama

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Oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, bir süredir boşanma haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. Akil'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İşte ilk açıklama mask
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İşte ilk açıklama
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İşte ilk açıklama
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Oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getirmişti...

Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan çiftten Pelin Akil, dün akşam katıldığı davet çıkışı görüntülendi.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İşte ilk açıklama

Muhabirlerin 'sizi genelde tek görüyoruz, aranızın bozuk olduğu da konuşuluyor' sözleriyle gerilen Pelin Akil, boşanma iddialarına da yanıt verdi...

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İşte ilk açıklama

'ŞUANDA BOŞANMA YOK'

"Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şuanda yok. Her şey yolunda..."

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? İşte ilk açıklama

Kaynak: HÜRRİYET

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21 May 2024 - 19:34 - Magazin

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