21 May 2024 - 19:33- Asayiş G:

Askeri araç şarampole yuvarlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'de korkunç bir kaza meydana geldi. Yüksekova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 asker yaralandı.

Askeri araç şarampole yuvarlandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dağlıca bölgesinden görev dönüşü için ilçeye geçen askeri araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole düştü. Devrilen araçtaki 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık, Polis, için, askeri araç, kaza, Jandarma, Devlet

21 May 2024 - 19:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Korkunç kaza! Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altında kaldı mask
Korkunç kaza! Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altında kaldı
İnşaatta şok olay! El ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu mask
İnşaatta şok olay! El ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu
Antalya'da korkunç olay: Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü mask
Antalya'da korkunç olay: Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü
Antalya'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı mask
Antalya'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Alanya'da esrarengiz ölüm mask
Alanya'da esrarengiz ölüm
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; muhtar hayatını kaybetti mask
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; muhtar hayatını kaybetti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber