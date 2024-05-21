Korkunç cinayet! Berber tabancayla vurulmuş halde ağılda bulundu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde berber Sezgin Savaş (33), kendisine ait ağılda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu öğrenilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA