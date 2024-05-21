- Ekonomi

Antalya'da da faaliyet gösteren Türkiye'nin otomotiv devi iflas etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan ve spor alanında da Antalya'da önemli faaliyetlerde bulunan Ayos Holding zor günler geçiriyor. Holdinge ait 6 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirketin mali tablosunu incelemek için 3 kişilik komiser heyeti atandı.

Antalya'da da faaliyet gösteren Türkiye'nin otomotiv devi iflas etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle şirketlerden iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak inşaat, spor, özel güvenlik, bina yönetimi ve otomotiv alanlarında faaliyet gösteren Ayos Holding de konkordato talebinde bulundu. 

Ayos Holding AŞ, Ayos Bilgi Teknolojileri AŞ, Ayos İnşaat AŞ, Ayos Otomotiv AŞ, Ayos Özel Güvenlik AŞ, Ayos Temizlik AŞ ve Ayos Yönetim Hizmetleri AŞ ile bu şirketlerin sahibi konumundaki Osman Şirin ve M. Merve Şirin için konkordato talebinde bulunuldu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine holdinge ait 6 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Kararla birlikte söz konusu şirketler, olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Antalya'da spor alanında faaliyet gösteren holding Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde sezon sonu şampiyon olarak üst lige yükselen Ayos Spor adında takımı bulunuyor. Yaşanan bu sürecin ardından takımın da önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği belirsizliği yaşanıyor. Ayos aynı zamanda ise  Antalyaspor’un da ana sponsoru ve bu cephede de neler yaşanacağı belirsizliğini koruyor. 




Kaynak: Haber Merkezi

# için, devam, Son, İstanbul, Özel, Antalya, türkiye, merve

21 May 2024 - 19:04 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tarım Kredi Kooperatifi’nde 45 ürünün fiyatı düştü! Terayağ, peynir, kıyma ve dahası… mask
Tarım Kredi Kooperatifi’nde 45 ürünün fiyatı düştü! Terayağ, peynir, kıyma ve dahası…
A101, Migros, ŞOK markette indirim başladı! Deterjan fiyatları ne kadar? mask
A101, Migros, ŞOK markette indirim başladı! Deterjan fiyatları ne kadar?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik tazminat kararı! Yüklü tazminat alacaksınız mask
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik tazminat kararı! Yüklü tazminat alacaksınız
OPEL’DEN 1 MİLYON TL’NİN ALTINDA SIFIR ARAÇ! Mokka kampanyası başladı! mask
OPEL’DEN 1 MİLYON TL’NİN ALTINDA SIFIR ARAÇ! Mokka kampanyası başladı!
20.000 TL ve 7.500 TL ödeme alabilirsiniz! Akbank’tan ödeme müjdesi az evvel geldi mask
20.000 TL ve 7.500 TL ödeme alabilirsiniz! Akbank’tan ödeme müjdesi az evvel geldi
Sahibinden satılık köy: Marabalar dahil mi? mask
Sahibinden satılık köy: Marabalar dahil mi?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber