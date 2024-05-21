Antalya'da da faaliyet gösteren Türkiye'nin otomotiv devi iflas etti

Türkiye'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle şirketlerden iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak inşaat, spor, özel güvenlik, bina yönetimi ve otomotiv alanlarında faaliyet gösteren Ayos Holding de konkordato talebinde bulundu.

Ayos Holding AŞ, Ayos Bilgi Teknolojileri AŞ, Ayos İnşaat AŞ, Ayos Otomotiv AŞ, Ayos Özel Güvenlik AŞ, Ayos Temizlik AŞ ve Ayos Yönetim Hizmetleri AŞ ile bu şirketlerin sahibi konumundaki Osman Şirin ve M. Merve Şirin için konkordato talebinde bulunuldu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine holdinge ait 6 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Kararla birlikte söz konusu şirketler, olası hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Antalya'da spor alanında faaliyet gösteren holding Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde sezon sonu şampiyon olarak üst lige yükselen Ayos Spor adında takımı bulunuyor. Yaşanan bu sürecin ardından takımın da önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği belirsizliği yaşanıyor. Ayos aynı zamanda ise Antalyaspor’un da ana sponsoru ve bu cephede de neler yaşanacağı belirsizliğini koruyor.









Kaynak: Haber Merkezi