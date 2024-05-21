21 May 2024 - 18:53- Gündem G:

Feci kaza! Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralı

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Hakkari'de kontrolden çıkan askeri araç takla atıp şarampole düştü. Kazada 2 asker yaralandı.

Feci kaza! Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralı mask
Feci kaza! Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralı
Feci kaza! Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, takla atıp, şarampole düştü. Kazada 2 asker yaralandı.

Feci kaza! Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Dağlıca bölgesinden görev dönüşü için ilçeye geçen askeri araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole düştü. Devrilen araçtaki 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kaza! Askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 asker yaralı

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 18:53 DHA Hakkari- Gündem

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