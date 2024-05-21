Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin bebekleri doğdu

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

"KIZ BEBEMİZ GELİYOR"

İlk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyuran oyuncu çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıklamıştı:

"Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift bebeklerini kucaklarına aldı.

ADINI AÇIKLADI

Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı. Bebeklerinin isimlerini doğuma kadar gizli tutmak isteyen çift kızlarına Mira Milena adını verdi.

Atiksoy “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür” dedi.

Kaynak: NTV