21 May 2024 - 18:44- Magazin G:

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin bebekleri doğdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Meslektaş olan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bebeği bugün doğdu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin bebekleri doğdu mask
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin bebekleri doğdu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

"KIZ BEBEMİZ GELİYOR"

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin bebekleri doğdu

İlk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyuran oyuncu çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıklamıştı:

"Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift bebeklerini kucaklarına aldı.

ADINI AÇIKLADI

Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı. Bebeklerinin isimlerini doğuma kadar gizli tutmak isteyen çift kızlarına Mira Milena adını verdi.

Atiksoy “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür” dedi.

Kaynak: NTV

# berk oktay, yıldız çağrı atiksoy, Bebek, oyuncu, 2022, için, Bir

21 May 2024 - 18:44 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GORA'nın devam filmi geliyor! Cem Yılmaz bombayı patlattı mask
GORA'nın devam filmi geliyor! Cem Yılmaz bombayı patlattı
Ve sonunda Survivor'da Acun Nagihan'a kıyabildi mask
Ve sonunda Survivor'da Acun Nagihan'a kıyabildi
Volkan Demirel eşinden ayrıldı mı? Sosyal medyadan duyurdu... mask
Volkan Demirel eşinden ayrıldı mı? Sosyal medyadan duyurdu...
Survivor'da Nefise ve Merve arasında gerginlik! Aleyna giderken ne söyledi? mask
Survivor'da Nefise ve Merve arasında gerginlik! Aleyna giderken ne söyledi?
Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu mask
Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu
7 yıllık evlilik bitmişti; yeni aşkını ilan etti mask
7 yıllık evlilik bitmişti; yeni aşkını ilan etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber