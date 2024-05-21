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Ev sahibi ile tartışan kiracı öyle bir şey yaptı ki ev kullanılamaz hale geldi

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Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında inanılması güç bir olay yaşandı. Ev sahibi Hüseyin B. tartışan kiracı Atakan Aksu (40), dairenin doğal gaz vanasını açtı ve sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Aksu yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi ile tartışan kiracı öyle bir şey yaptı ki ev kullanılamaz hale geldi mask
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İddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencvereler parçalanırken eşyaların sokağa fırladığı görüldü.   Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından hastanede tedave altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 18:30 - Gündem

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