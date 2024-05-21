Ev sahibi ile tartışan kiracı öyle bir şey yaptı ki ev kullanılamaz hale geldi

İddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencvereler parçalanırken eşyaların sokağa fırladığı görüldü. Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından hastanede tedave altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA