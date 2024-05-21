Belediye başkanına tehdit suçundan hapis cezası

Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar'ın, geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle adli sicil kaydı bulunması nedeniyle mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. 31 Mart 2024'teki seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilen ve ikinci kez Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Aydar, Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar duruşmasına katıldı. Aydar ile yargılanan kardeşi CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar ile amcaları Ertan ve Alper Aydar duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklara ait olan ve Türker İlker Aydar yönetimindeki aracın 2015’te trafik kazası geçirdiğini bu araçta yolcu olarak bulunan B.A.’nın kazadan kaynaklı tedavi masraflarının karşılanması amacıyla sigorta şirketine tazminat davası açtığını ve 193 bin lira ödendiğini belirtti. Araç sürücüsünün, alkollü çıkması nedeniyle sigorta şirketinin de sanıkların şirketinden 256 bin lira talep ettiğini belirten savcı, sanıkların, mağdur B.A, babası ve bir akrabasıyla buluştuklarını, sigorta şirketinin alacağı 256 bin liranın yarısını istediklerini, mağdur B.A'nın hesabındaki 100 bin lirayı kendilerine göndermesini ve 45 bin liralık da senet imzalamasını talep ettiklerini, Kadir Aydar'ın ise bu sırada "Davayı nasıl açarsınız, malımıza ortak mısınız?" dediğini söyledi.

'MESAJ YÜZÜNDEN YARGILANIYORUM'

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde ödeme almak amacıyla tehditte bulunduklarını mütalaasında belirten savcı, sanıkların 100 bin liranın Caner Aydar'ın hesabına aktarılmasını sağladıklarını, 45 bin liralık senedi de imzalattıklarını belirterek, Alper, Caner, Kadir ve Ertan Aydar'ın ‘Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit’ suçundan cezalandırılmasına, Mustafa Aydar'ın ise ‘delil yetersizliğinden’ beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunmasında, bahse konu olayın dışında bulunduğunu öne sürdü. Mütalaayı kabul etmediğini belirten Aydar, "Beni bu olaya dahil ettiler. Telefonda bir tartışma yaşadık. Birbirimize hakaret ettik. Sonradan çok pişman oldum ve mesaj attım. O mesaj yüzünden bugün burada yargılanıyorum. Kendileri ile ben yüz yüze hiç tartışmadım. Taraflar arasında uzlaşı sağlamak istedim fakat başarılı olamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Başkan Kadir Aydar, amcası Ertan ve kardeşi Caner Aydar'ı 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Mustafa ve Alper Aydar'ın ise ‘suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı’ gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Kaynak: DHA