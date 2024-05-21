Maden sahasındaki heyelan nedeniyle taşan gölet, belde yolunu ulaşıma kapattı

KÜTAHYA'nın Seyitömer beldesinde özel bir işletmeye ait maden sahasında meydana gelen heyelan, karayolu yakınındaki göletin taşmasına neden oldu. Belde ile kent merkezi arasındaki yol su altında kalarak, ulaşıma kapandı.

Seyitömer beldesindeki özel bir işletmeye ait maden sahasının döküm yapılan alanında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgeye yakın alandaki gölette oluşan taşkın, belde ile kent merkezini bağlayan karayolunu su altında bıraktı. Seyitömer- Kütahya karayolu 3'üncü kilometresindeki taşkın sebebiyle Karayolu Bölge Müdürlüğü ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı. Beldeye ulaşım Seyitömer'e 2,5 kilometre uzaklıktaki Elmacık köyü üzerinden sağlanıyor. Suyun tahliye edilerek, yolun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Seyitömer Belde Belediye Başkanı Mahmut Yol, termik santraldeki maden sahasında kül dökümü yapılan alanın zeminindeki kayma nedeniyle gölette taşkın oluştuğunu söyledi. Karayolunun ulaşıma kapanır kapanmaz gerekli mercilerle iletişime geçtiklerini ifade eden Yol, bölge halkının yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.