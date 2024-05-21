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Alanya’da ehliyetsiz kullandığı araçla drift atan şahsa jandarma şoku

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Alanya’da drift attığı anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşan şahsa jandarma ekipleri tarafından 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı

Alanya’da ehliyetsiz kullandığı araçla drift atan şahsa jandarma şoku
Alanya’da ehliyetsiz kullandığı araçla drift atan şahsa jandarma şoku
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ALANYA'DA drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan araç sürücüsü, jandarma trafik ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma trafik ekipleri tarafından Kargıcak Mahallesi, Anadolu Sokak üzeri Oğuzhan Caddesi Kavşağı’nda icra edilen trafik kontrolleri esnasında 07 HEL 52 plakalı aracın drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda araç ve sürücüsü ekipler tarafından yakalandı. Şahsın sürücü belgesi olmadığı tespit edilirken sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan şahsa 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan şahsın o anları kayıt altına alarak sosyal medya “Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin” notuyla paylaştığı görüldü. (Gülser YİĞİT)

# Sokak, bin, Sosyal, Jandarma, Alanya

21 May 2024 - 17:59 - Gündem

Mahreç  Gülser Yiğit

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