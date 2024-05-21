- Asayiş

İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı

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Kayseri-Niğde yolunda feci bir kaza meydana geldi. İki kamyonetin çarpıştığı kazada Serdar Gün (37) öldü, 4 kişi yaralandı.

İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı mask
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Serdar Gün idaresindeki inşaat malzemesi yüklü kamyonet ile Mustafa Yıldırım Alparslan yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Ömer Gün, Yakup Gün ve Mustafa Mert Sağlam yaralandı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serdar Gün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık

21 May 2024 - 17:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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