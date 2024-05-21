İki kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Serdar Gün idaresindeki inşaat malzemesi yüklü kamyonet ile Mustafa Yıldırım Alparslan yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Ömer Gün, Yakup Gün ve Mustafa Mert Sağlam yaralandı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serdar Gün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA