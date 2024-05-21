Tuğamiral Tezel: 7 gün 24 saat Arama Kurtarma Harekatı icra etmeye hazırız

DENİZ Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. Tatbikat öncesinde gerçekleştirilen basın brifinginde konuşan Tuğamiral Serkan Tezel, "Türk Arama Kurtarma Teşkilatı tüm unsurlarıyla; Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ve talep edildiğinde her zaman ve her yerde 7 gün 24 saat Arama Kurtarma Harekatı icra etmeye muktedir ve hazırdır" dedi.

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurların iştirakiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek. İki senaryo şeklinde yapılacak tatbikatta 1'inci senaryo kapsamında; Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri yapılacak. 2'nci senaryo kapsamında; Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında, bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek ve yolcu motorundaki yangın söndürülecek.

UYGULAMALAR ULUSLARARASI CAMİAYA DUYURULACAK

Tatbikat öncesinde Konak Subay Orduevi'nde gerçekleştirilen basın brifinginde konuşan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, "Tatbikatın hedefleri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (DZAKKM), Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (HVAKKM) ve diğer ilgili Kurum/Komutanlıklara ait acil durum ve harekat merkezleri arasındaki koordinasyonu ve Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi dahilindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemektir. Türk Arama Kurtarma Teşkilatı tüm unsurlarıyla; Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ve talep edildiğinde her zaman ve her yerde 7 gün 24 saat Arama Kurtarma Harekatı icra etmeye muktedir ve hazırdır" diye konuştu.