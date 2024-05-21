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20 mahalle karantinaya alındı

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Denizli'de 20 mahalle şap karantinasına alındı. Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, Çal'da 17 ve Bekilli ilçesinde de 3 olmak üzere, toplam 20 mahalle karantinaya alındı.

20 mahalle karantinaya alındı mask
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Çal Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Akkent Mahallesi'nde şap hastalığına rastlandığı belirtildi ve 20 mahallenin karantinaya alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar mahallerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı'yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararına kadar bu mahallerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız" denildi. 

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 17:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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