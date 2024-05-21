20 mahalle karantinaya alındı

Çal Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Akkent Mahallesi'nde şap hastalığına rastlandığı belirtildi ve 20 mahallenin karantinaya alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar mahallerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı'yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararına kadar bu mahallerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız" denildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.