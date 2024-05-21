Çağla Şikel ritüelleriyle gündem olmuştu. Şimdi de yeni ritüel konuşuluyor

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel yöneldiği meditasyonlar ve ritüllerle dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya giren Şikel ardından ise karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kalmıştı. Son olarak bir kulübede 11 saat boyunca kalan Şıkel bu yöntemiyle de gündeme oturmuştu.

YENİ RİTÜEL: ÖFKE RİTÜELİ İNZİVASI

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan farklı meditasyon ve terapilere bir yenisi daha eklendi. Öfke ritüeli inzivası adı altında bir etkinlik yapan meditasyon grubu ormanlık alanda buluştu. ABD'de çekilen görüntülerde birçok kişinin ellerine sopa alarak ormandaki yola vurduğu görüldü. Kimileri ise avazı çıktığı kadar bağırarak ve çığlık atarak rahatlamaya çalıştı. Katılanların bu seansa 4 bin dolar ödedikleri iddiası ile yöntemin gündem olmasına neden oldu. Kullanıcıların pek çok bu ücret karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: Haber Merkezi