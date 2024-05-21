Alanya'da okul yararına kermese yoğun ilgi

ALANYA Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu okul aile birliği, okul yararına bir kermes düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenciler ve veliler evde yaptığı yiyecekleri satarken öğrenciler gönüllerinde eğlenip günün keyfini çıkardılar. Kermes’te yapılan Nasrettin Hoca gösterisi öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

‘KERMES ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILMALI’





Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu Müdürü Mustafa Karagedik, “Kermes etkinliği Alanya’da eğitim çalışmalarımızın altyapısına büyük katkı sağlayan veli öğretmen işbirliği içerisinde bir uygulamadır. Kermes etkinliğinin ülke geneline yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer bölgelerde kermes bu kadar yaygın değil. Katkı sağlayan velilerimize, her zaman bize destek olan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.



‘OKULLARIN YÜZDE 90’INDA KERMES YAPIYORUZ’



Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, “Alanya’daki okulların yüzde 90’ında kermes yapıyoruz. Kermesler, yardımlaşma ve işbirliği örneği oluyor. Alanya’da kermes kültürünün oturduğunu düşünüyorum. Devletimizin eli bir yere kadar ulaşıyor. Her şeyi devletten beklemememiz lazım. Elimizden geldiğince gönüllülük esasına dayanarak kermes etkinliği düzenliyoruz” diye konuştu.



‘KERMESLERİN EĞİTİME KATKISI BÜYÜK’



Okul Aile Birliği Başkanı Ekrem Öner, “Bütün velilerimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde kermes etkinliği düzenledik. Bütün velilerimiz ve öğretmenlerimiz mutlu. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Bu tür etkinliklerin eğitime katkısı büyük. Burada herkes bir aile. Okul yönetim kadrosu bizi çok memnun ediyor. Kermes etkinliğine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi