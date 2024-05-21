21 May 2024 - 17:01- Gündem G:

Mehmet Çelik: ‘Kayıt dışı fotoğrafçılar mesleğe zarar veriyor’

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Vergi kaydı olan, meslek odası ve derneklere kayıtlı olarak mesleğini icra eden, dükkan, stüdyo ve ofis adresi belli olan fotoğrafçılar, sektördeki haksız rekabetin ve kayıt dışılığın hat safhaya çıktığını dile getirerek, kalitenin de bu sebeplerden dolayı düştüğünü ve sektörün kan kaybettiğini ifade ettiler.

Mehmet Çelik: ‘Kayıt dışı fotoğrafçılar mesleğe zarar veriyor’ mask
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Alanya'da kayıt dışı çalışan fotoğrafçı sayısında artış yaşanmasından dolayı sektördeki kalitenin düştüğünü söyleyen ALTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Çelik, üyeleri arasında fotoğrafçıların da bulunduğu 9. Meslek Komitesi’nin kayıt dışı fotoğrafçılardan kaynaklı şikayetlerin takipçisi olacağını dile getirdi.


Gazete, Dergi, Televizyon, Radyo, Matbaa, Reklam Tanıtım Ajansı, Kırtasiye ve Fotoğrafçılık işi yapan firmaların kayıtlı olduğu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 9. Meslek Komitesi’ne fotoğrafçı üyeler tarafından getirilen şikayetleri değerlendiren ALTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Çelik, “Komite üyelerimizin haklı şikayetlerini komite toplantımızda değerlendirdik. Alanya’da özellikle inşaat ve emlak sektöründe yaşanan durgunluktan dolayı fotoğraf işi yapan kişi sayısında artış yaşandı. İnşaat ve emlak firmalarında maaşlı personel olarak fotoğraf ve video üretimi yapan kişiler, sektördeki durgunluktan sonra işsiz kaldılar ve kayıtsız olarak bu işi devam ettirmeye başladılar. Sektörde kayıtlı olarak mesleğini icra eden fotoğrafçılarımız bu durumdan son derece şikayetçi. Haksız rekabet, maalesef üretim kalitesine de olumsuz yansıdı. Mesleğini hakkıyla yapan fotoğraf ve video içerik üreticileri ile hiçbir kaydı olmadan hobi olarak bu mesleği icra etmeye çalışanlar eşit şartlarda olmadığı için sektörde ciddi bir sorun oluştu. Bu sorunun sektöre verdiği zararın son bulması için Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 9. Meslek Komitesi olarak elimizden geleni yapacağız. Komitemize üye fotoğrafçılarımızın haklı şikayetlerinin takipçisi olacağız” dedi. ( Haber MERKEZİ)

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21 May 2024 - 17:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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