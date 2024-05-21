21 May 2024 - 16:55- Gündem G:

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Tokat'ta bir otomobil kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeritteki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan otomobildeki Gülseren Çağman (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mevlüt Çağman (65) ise yaralandı.

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün D-100 kara yolu Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Erbaa’dan Niksar'a giden Mevlüt Çağman yönetimindeki 55 ZB 008 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ali Özlük yönetimindeki 07 AIJ 746 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil Çağman yaralanırken, yanındaki eşi Gülseren Çağman ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülseren Çağman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mevlüt Çağman ise Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülseren Çağman’ın cansız bedeni incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bu arada, otomobilin yoldan çıkıp karşı şeride geçtiği an bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 16:55 DHA Tokat- Gündem

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