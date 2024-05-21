Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan otomobildeki Gülseren Çağman (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mevlüt Çağman (65) ise yaralandı.
Kaza, bugün D-100 kara yolu Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Erbaa’dan Niksar'a giden Mevlüt Çağman yönetimindeki 55 ZB 008 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ali Özlük yönetimindeki 07 AIJ 746 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil Çağman yaralanırken, yanındaki eşi Gülseren Çağman ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülseren Çağman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mevlüt Çağman ise Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülseren Çağman’ın cansız bedeni incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
Bu arada, otomobilin yoldan çıkıp karşı şeride geçtiği an bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.