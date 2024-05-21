Sokakta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 206’ncı Sokak’ta meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Kavgada S.A. (25) bacağına, Y.A. (20) da kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerinden belirlediği 6 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.