21 May 2024 - 16:47- Gündem G:

Sokakta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

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Diyarbakır'da iki grup arasında pompalı tüfekle çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Sokakta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı
Sokakta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sokakta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Olay, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 206’ncı Sokak’ta meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Kavgada S.A. (25) bacağına, Y.A. (20) da kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerinden belirlediği 6 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sokakta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Kaynak: DHA

# Diyarbakır, Sokak, çatışma, Polis, sağlık

21 May 2024 - 16:47 DHA - Gündem

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