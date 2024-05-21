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Okul müdürü ve oğlu tarafından belediye otobüsünde darbedilmişti; hayatını kaybetti

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6 ay önce yaşanan belediye otobüsünde yaşanan olayda okul müdürü ve oğlunun saldırdığı Ramazan Polat (77) hayatını kaybetti.

Okul müdürü ve oğlu tarafından belediye otobüsünde darbedilmişti; hayatını kaybetti mask
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15 Aralık'ta yaşanan olayda hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu ve Turan ile oğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmet Turan tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi. Hakim karşısında çıkan İsmet Turan, 'kasten yaralama' suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çarptırılıp tahliye edildi. Bir önceki duruşmada tahliye edilen A.O.T.'nin Çocuk Mahkemesi'nde yargılanması ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 16:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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