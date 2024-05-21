21 May 2024 - 16:39- Magazin G:

Futbolcu Çağlar Söyüncü nişanlandı

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Fenerbaçeli oyuncu Çağlar Söyüncü, uzun süredir birlikte olduğu moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı.

Futbolcu Çağlar Söyüncü nişanlandı mask
Futbolcu Çağlar Söyüncü nişanlandı
Futbolcu Çağlar Söyüncü nişanlandı
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Geçtiğimiz pazar günü attığı golle Fenerbahçe'ye derbi zaferi kazandıran futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı.

Futbolcu Çağlar Söyüncü nişanlandı

Çift, sosyal medya hesaplarında evlilik yolunda attıkları ilk adımı paylaştı.

Futbolcu Çağlar Söyüncü nişanlandı

Futbolcu Ozan Tufan ile eşi Rojin Tufan da çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Kaynak: KARAR

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21 May 2024 - 16:39 - Magazin

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