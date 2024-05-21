Futbolcu Çağlar Söyüncü nişanlandı

Haber albümü için resme tıklayın

Geçtiğimiz pazar günü attığı golle Fenerbahçe'ye derbi zaferi kazandıran futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir ile nişanlandı.

Çift, sosyal medya hesaplarında evlilik yolunda attıkları ilk adımı paylaştı.

Futbolcu Ozan Tufan ile eşi Rojin Tufan da çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Kaynak: KARAR