Korkunç kaza! Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altında kaldı

Erbaa’dan Niksar'a giden Mevlüt Çağman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ali Özlük yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil Çağman yaralanırken, yanındaki eşi Gülseren Çağman ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülseren Çağman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mevlüt Çağman ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.