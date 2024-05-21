- Asayiş

Korkunç kaza! Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altında kaldı

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Tokat'ta feci bir kaza yaşandı. Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan otomobildeki Gülseren Çağman (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mevlüt Çağman (65) ise yaralandı.

Korkunç kaza! Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altında kaldı mask
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Erbaa’dan Niksar'a giden Mevlüt Çağman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ali Özlük yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil Çağman yaralanırken, yanındaki eşi Gülseren Çağman ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülseren Çağman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mevlüt Çağman ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü. 

Kaynak: DHA

# için, sağlık, Otomobil

21 May 2024 - 16:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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