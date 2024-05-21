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Olaylı derbi sonrasında İsmail Kartal'ın oğlu ifadeye çağrıldı

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Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal ifadeye çağrıldı.

Olaylı derbi sonrasında İsmail Kartal'ın oğlu ifadeye çağrıldı mask
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Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından olaylar yaşanmıştı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı.

İSMAİL KARTAL'IN OĞLU İLE 3 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu yardımcı antrenör Emre Kartal ifadeye çağrıldı.

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 16:32 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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