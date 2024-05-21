21 May 2024 - 16:32- Dünya G:

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi

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Suriye Devlet Başkanlığı, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın lösemi olduğunu duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi
Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi
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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad’a akut lösemi (AML) teşhisi konduğu açıklandı.

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden bugün yapılan açıklamada Esma Esad’a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda ‘Akut miyeloid lösemi’ teşhisi konduğu belirtildi. Esma Esad’ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı belirtildi.

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 16:32 DHA - Dünya

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