Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine lösemi teşhisi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad’a akut lösemi (AML) teşhisi konduğu açıklandı.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden bugün yapılan açıklamada Esma Esad’a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda ‘Akut miyeloid lösemi’ teşhisi konduğu belirtildi. Esma Esad’ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA