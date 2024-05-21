- Asayiş

İnşaatta şok olay! El ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, dün boş arazide bina inşaatı için yapılan temel kazısında el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü bulunan cesedin 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

İnşaatta şok olay! El ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu mask
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Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı ceset bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, vücut bütünlüğü bozulan cesedin bir kadına ait olduğu üzerinde duruldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ancak yapılan incelemede cesedin 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı araştırmada, bulunan cesedin eşkaline uygun bir kayıp başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı. Cesedin kimliği, gömen kişi veya kişilerin tespiti için polisin çok yönlü soruşturması sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, için, sağlık, Polis

21 May 2024 - 16:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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