İnşaatta şok olay! El ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu

Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı ceset bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, vücut bütünlüğü bozulan cesedin bir kadına ait olduğu üzerinde duruldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Ancak yapılan incelemede cesedin 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı araştırmada, bulunan cesedin eşkaline uygun bir kayıp başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı. Cesedin kimliği, gömen kişi veya kişilerin tespiti için polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.