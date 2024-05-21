21 May 2024 - 16:21- Gündem G:

Feci son! Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

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Kayseri'de dengesini kaybeden 6 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşerek öldü.

Feci son! Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk öldü mask
Feci son! Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen Niyazi Öner (6), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Öner sulama kanalının kenarında gezindiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 16:21 DHA Kayseri- Gündem

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