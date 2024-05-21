Feci son! Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen Niyazi Öner (6), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi Öner sulama kanalının kenarında gezindiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.