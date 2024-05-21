Alanya ATASEM’den muhteşem ‘Hatıra Sergisi’

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği çerçevesinde Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri farklı alan ve branşlarda Alanya’da hizmetini sürdürüyor. ATASEM kursiyerleri yıl boyunca aldıkları eğitim sonrasında el emeği, göz nuru eserlerini ‘Hatıra Sergisi’nde Alanyalıların beğenisine sundu. Bugün Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

‘ BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR EDERİZ

ATASEM birim sorumlusu Ecem Hacıeyüpoğlu, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ATASEM Kurs Merkezi olarak birlikte yaşadığımız güzel anlarımızın ‘Hatıra Sergisi'ni’ gerçekleştirdik. Sergimiz 1 gün sürecek. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ATASEM kurs merkezlerinden gelen el emeği ürünlerinin 17. yıl sergisi olacak. Yağlıboya, sanatsal mozaik, dikiş, geleneksel ter kırma, yatak odası tekstili hazırlama, seramik kurslarının el emeği ürünlerini bugün burada sergileme fırsatı bulduk. Bu güzel anı yaşamımıza vesile olan bizlere daima güvenle yaklaşan Antalyalılara hak ettiği hizmeti daima büyük bir aşkla sunan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz” dedi.

‘ÇOK KISA BİR SÜREDE ÇOK BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR’

Yağlıboya resim öğretmeni, “Sibel Ahmetler, Bu yıl ATASEM kursiyerlerinin yıl boyu yapmış olduğu tüm el emeği bugün sergiledi. Tüm kursiyerlerimiz çok kısa bir sürede çok başarılı ve güzel işler yapıyor” dedi. (Şerife ÇOBAN)