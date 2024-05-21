Başkan Özçelik: Alanya’ya nefes veren değerleri sunacağız

BU yıl 22'incisi düzenlenecek Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 24, 25 ve 26 Mayıs günlerinde ‘ Bir Nefes Alanya’ temasıyla gerçekleştirilecek. Pek çok yeniliğin yapıldığı festivalin tanıtım toplantısı İskele’de tarihi Kızılkule ve Tersane manzarası eşliğinde yapıldı. Toplantıda Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Açıkalın ve birim müdürleri, basın mensuplarını festivalle ilgili bilgilendirdi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN TAKIM ÇALIŞMASI VURGUSU

Lansman toplantısında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Şahane bir günde arkamızda Alanya’mız, teknelerimiz var. Daha önceki tanıtımlarda, basın toplantılarında bu şekilde bir toplantı yapılmadı benim bildiğim kadarıyla. Biz burada yönetim anlayışımızdaki farklılığı gösterebilmek amacıyla küçük bir dokunuş yaptık. Bütün seçim propagandamız süresince takım çalışması yapacağımızı söylemiştim, sunumumuzda da takım olarak konuşacağız" dedi. Basın mensuplarına, festivalin amacı ve bu yılki temasıyla ilgili bilgiler veren Başkan Özçelik, “Festival ilk olarak 2001 yılında düzenlenmişti. Bu festivalde amaç neydi? Kentimizi ziyarete gelen misafirlerimize, 130’dan fazla ülkeden 50 binin üzerinde bizimle birlikte yaşayan komşumuza, Alanya’mızın kültürünü, Türk kültürünü, yemeklerimizi etkinliklerle gösterip, tanıtabilmek. Her yıl farklı bir temayla bu festivale başlanıyor. Bu yılki konumuz Alanya olarak belirlendi ve Bir Nefes Alanya başlığı altında Alanya’ya nefes veren değerleri festivalimiz boyunca misafirlerimize sunmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Alanya deyince; deniz, kum, güneş, tarih, kültür, mutfak hepsi işin içine giriyor. Biz de bunları harmanlayıp, birleştirip güzel bir sunum yapmak istedik” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: HER TÜRLÜ ORGANİZASYONA ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ

Başkan Özçelik konuşmasında, “Gelenek haline gelmiş rutinleri bozmak bizim işimiz değil, var olanı daha iyi yapmak amacıyla çalışacağız demiştik. Var olanı daha iyi yapacağız. Nitekim birkaç gün önce 19 Mayıs konseri düzenledik. Çok güzel bir kalabalıkla, çok geniş bir katılımla güzel bir organizasyon yaptık. Bana gelen bir olumsuzluk ya da eksiklik olmamıştır. Umarım festival boyunca düzenleyeceğimiz üç konser de aynı güzellikle gerçekleşecek. Alanya’mızı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtabilmek amacıyla her türlü organizasyona elimizden geldiğince destek vereceğiz. Rutinlerimizin de seviyelerini yükselterek devam edeceğiz. Rutinlerin içinde bulunan Caz Festivali’nde hem Türkiye’den hem dünyadan üst seviyede sanatçıları Alanya’da ağırlayacağız” dedi.

AÇIKALIN: FESTİVAL KONSEPTİNİ BİR NEFES ALANYA OLARAK BELİRLEDİK

Başkan Özçelik’in ardından Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Açıkalın ise, festivalin teması olan ‘Bir Nefes Alanya’ sloganını açıklayarak, “2001 yılından beri yapılagelen bir organizasyonun mirasını taşımak omuzlarımızda çok büyük bir yüktü. Biz de geçmişte bu festivali yapan belediye başkanlarımıza, katkı veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her bir sene için çok güzel programlar yapılmıştı. Biz de bu sene bunun üzerine ne koyabiliriz diye düşündüğümüz organizasyonun konseptini ‘Bir Nefes Alanya’ olarak tanımladık. Bizler insanoğlu olarak dünyaya geldiğimizde istemsizce ilk yaptığımız hareket nefes almak ve hayata tutunmak. Bizim çıkış noktamız bu oldu. Bir nefes süresi içerisinde Alanya’nın hali hazırdaki ve geçmişe yönelik tüm değerlerini ortaya çıkarmayı amaçladık. Geçmişe yönelik Alanya’nın değerlerini ortaya çıkarmak oldukça zorlu bir süreçti. Takım arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ HAŞİM YETKİN HOCAYA

Festivalde bu yıl ilk kez yapılacak yeniliklerden bahseden Açıkalın, “Organizasyonda bu sene ilk olarak komite tarafından alınan kararla ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verilmesi düşünüldü. Alanya’mızda ilk kez verilecek olan ödülü ömrünü Alanya’ya adamış olan eğitimci, araştırmacı yazar, fotoğraf sanatçısı çok değerli hocamız Haşim Yetkin Hocamıza 24 Mayıs’ta yapılan törenle vereceğiz. Festivalimizde bu sene geçtiğimiz yıllarda yaptığımız Uluslararası Akdeniz Karikatür Yarışması’nı da tekrar bundan sonraki süreçte devamına karar kılındı. O amaçla geçmişe dönük bir sergimiz de var. Bundan sonra karikatür gibi yaşamın ta kendisi olan bu etkinliği devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Yine bu sene ilkini yapacağımız ve önümüzdeki yıllarda devamını arzuladığımız hatta beş ay boyunca da bizim için olmazsa olmazımınız şehrin simgesi olan Tersane ve Kızılkule de sürekli olarak klasik müzik dinletileri organizasyonuna karar verdik. İlkini bu yıl yapıyoruz. 25 Mayıs Cumartesi günü Tersane’de, 26 Mayıs Pazar günü Kızılkule’de bir müzik dinletimiz olacak. Bu sanatçıların hepsi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın çok değerli üyeleri. Tersane’de bir ikili var, Kızılkule'de ise bir dörtlü sahne alacak” şeklinde konuştu.

FISTIKLI LİMONATA FESTİVALDE YER ALACAK

Coğrafi işareti alınan Alanya’nın yöresel lezzeti fıstıklı limonatanın festivalde yerini alacağını belirten Açıkalın, “Festivalimizin olmazsa olmazı da tabi ki yeme içme stantları. Alanya kültürümüze uygun olarak geçmişe dayalı ve hala coğrafi işaret almaya çalıştığımız bize ait değerler var. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde coğrafi işaretini aldığımız fıstıklı limonatamız. Onunla ilgili ayrıca bir çalışmamız var festival içerisinde. Bize bakanlığımızın katkısı olarak da 24 Mayıs Cuma günü Macaristan Ulusal Dans Topluluğu Kültür Merkezi’nde bir gösteri yapacak" dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: GEÇMİŞTE ON BİRİM DESTEK VARSA 50 BİRİME 100 BİRİME ÇIKACAK

Bir gazetecinin festival afişinde yer alan Syedra Antik Kenti’nin kazı çalışmalarıyla ilgili sorusuna yanıt veren Başkan Özçelik, “Hem Kale’de hem de Syedra’da geçmişte on birim destek varsa Alanya Belediyesi’nden bunun 50 birime 100 birime çıkacağımızı bizzat ben kazı başkanlarımıza söyledim. Tarih, kültür, sanat, sinema özünde benim kendimin ayrıca sevdiği şeyler olduğu için, bunların yönetimimiz içinde pozitif ayrımcılık göreceğini söyleyebilirim. Kazı başkanlarımızın taleplerinden fazlasını vereceğimizi söyledim. Sanıyorum onlar da memnun kaldı. Şu anda orada tamamlanmadı ve çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki festivallerde Syedra’da önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

Alanya Belediyesi birim müdürleri de festival program akışı ve festivalin içerisinde yer alan etkinlikle ilgili basın mensuplarını detaylı olarak bilgilendirdiler. Toplantı sonunda Başkan Özçelik, basın mensuplarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.