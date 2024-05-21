- Asayiş

Alanya’da safari araçları jandarmanın kadrajında

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Turizm sezonunun başlamasıyla Alanya’da sayıları her geçen gün artan safari araçları olası kazaların önlenmesi amacı ile jandarma ekipleri tarafından denetleniyor

21 May 2024 - 11:55 - Asayiş

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