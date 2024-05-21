ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından safari araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 58 safari aracı incelendi ve 3 safari aracına cezai işlem uygulandı. Uygulama çerçevesinde sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. (Toygar DİM)
- Asayiş
Alanya’da safari araçları jandarmanın kadrajında
Turizm sezonunun başlamasıyla Alanya’da sayıları her geçen gün artan safari araçları olası kazaların önlenmesi amacı ile jandarma ekipleri tarafından denetleniyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.