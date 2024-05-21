Alanya’da safari araçları jandarmanın kadrajında

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından safari araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 58 safari aracı incelendi ve 3 safari aracına cezai işlem uygulandı. Uygulama çerçevesinde sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. (Toygar DİM)