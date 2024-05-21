Alanya’da öğretmen ve imam arasında ‘Atatürk’ polemiği! Karakolluk oldular...

ALANYA’NIN Yeşilöz Mahallesi’ndeki bir okulda görevli öğretmen O.G. ve velilerden bir camide görev yapan imam S.K. arasında iddiaya göre ‘Atatürk’e saygısızlık’ nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma karakolda son buldu. Öğretmen O.G., ‘Atatürk’e saygısızlık’ ettiği gerekçesiyle imam S.K.’den şikayetçi oldu. O.G. ifadesinde, “Okulun bahçesinde okuma bayramı için tören hazırladık ve öğrenci velilerini çağırdık. Törende fotoğraf çekimi esnasında öğrenci velisi olan ve aynı zamanda mahallemizde imam olarak görev yapan S.K. isimli şahıs masamın üzerinde bulunan ‘Nutuk’ adlı kitabı eline aldı ve aşağılayıcı bir tavırla baktıktan sonra masanın diğer ucuna fırlattı. Ben kendisine bir şey demeden kitabı aldım ve yerine koydum ancak daha sonra S.K. bana hitaben ‘Bunu buraya bilerek mi koyuyorsun, bunu buraya koyamazsın’ dedi. Ben de kendisine ‘Yasaklı bir kitap değil, ben bu kitabı istediğim yere koyarım’ dedim. Daha sonra S.K. ile aramızda sözlü bir tartışma yaşadık. Zaten tartışmayı çocuklar etkilenmesin diye kısa kestik. Velilerden S.D. de olayı görmüştür. Meydana gelen olayla ilgili şikayetçi ve davacıyım” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR- ÖZEL HABER)