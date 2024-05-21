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Mardin’de Büyükşehir Belediyesi ile elektrik şirketi arasında ‘kesinti’ polemiği

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MARDİN Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Dicle Elektrik’in (DEDAŞ) Artuklu ilçesini besleyen su pompalarının elektriğini kestiğini ve kenti susuz bıraktığı iddia edilirken, Dicle Elek...

Mardin’de Büyükşehir Belediyesi ile elektrik şirketi arasında ‘kesinti’ polemiği mask
Mardin’de Büyükşehir Belediyesi ile elektrik şirketi arasında ‘kesinti’ polemiği
Mardin’de Büyükşehir Belediyesi ile elektrik şirketi arasında ‘kesinti’ polemiği
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MARDİN Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Dicle Elektrik’in (DEDAŞ) Artuklu ilçesini besleyen su pompalarının elektriğini kestiğini ve kenti susuz bıraktığı iddia edilirken, Dicle Elektrik yetkilileri ise kesintinin arızadan kaynaklandığını ve enerjinin tekrar verildiğini açıkladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, X hesabından DEDAŞ’ın Artuklu ilçesini besleyen su pompalarının elektriğini kestiği iddia edilerek kentin susuz bırakıldığı ileri sürüldü. Yapılan açıklamada, “DEDAŞ şehri besleyen su pompaların elektriğini kesti. Dicle Elektrik (DEDAŞ), Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkez Artuklu ilçesini besleyen su pompalarının elektriğini keserek kenti susuz bıraktı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, “Dicle Elektrik (DEDAŞ), Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı merkez Artuklu ilçesini besleyen su pompalarının elektriğini keserek kenti susuz bıraktı. Merkez Artuklu ilçesinin beyaz su ihale hattını besleyen pompaların elektrikleri, DEDAŞ tarafından elektrik borçları neden gösterilerek saat 11.30 itibari ile kesilmiş durumda. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan vatandaşlara içme suyu verilmemektedir. Vatandaşlar mağdur edilmektedir” denildi.

Dicle Elektrik yetkilileri de, kesintinin oluşan arızadan kaynaklandığını ve sorunun giderilmesiyle enerjinin saat 12.00 itibarıyla tekrar verildiğini belirtti. Kesintinin belediyenin borçlarıyla ilgisinin olmadığı kaydedildi.

Belediye yetkilileri ise kesintiden sonra Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün Dicle Elektrik yetkilileri ile görüşme yaptığını ve bu görüşmenin ardından enerjinin tekrar verildiğini kaydetti.

21 May 2024 - 15:33 DHA Mardin- Gündem

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