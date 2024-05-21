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Abdurrahman Dursun: Mimar Sinan Şehir Ormanımız yoğun ilgi görüyor

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İSTANBUL, – YAZ aylarının yaklaşmasıyla birlikte Sultangazi Şehir Ormanları’nın piknikçilerin gözdesi haline gelmeye başladığını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Ko...

Abdurrahman Dursun: Mimar Sinan Şehir Ormanımız yoğun ilgi görüyor mask
Abdurrahman Dursun: Mimar Sinan Şehir Ormanımız yoğun ilgi görüyor
Abdurrahman Dursun: Mimar Sinan Şehir Ormanımız yoğun ilgi görüyor
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İSTANBUL, – YAZ aylarının yaklaşmasıyla birlikte Sultangazi Şehir Ormanları’nın piknikçilerin gözdesi haline gelmeye başladığını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Komşularımızın şehrin stresinden uzaklaşırken keyifli vakit geçireceği Mimar Sinan Şehir Ormanımız vatandaşımızdan yoğun ilgi görüyor. Üstelik İstanbul’un dört bir yanından ziyaretçi alıyoruz” dedi.

Piknik alanları, at binme tesisi, hobi bahçelerinin yanı sıra manzarasıyla da dikkat çeken Sultangazi Şehir Ormanları, ilçe sakinlerinin uğrak noktası haline geldi.

AT BİNME TESİSİ İLGİ ODAĞI

Piknik alanlarının yanı sıra Şehir Ormanı’nın içerisinde yer alan at binme tesisinin çocuklara farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Abdurrahman Dursun, “Atlı sporları sevdirmek, temel eğitim vermek ve doğada at binmenin keyfini sürmek isteyenler için Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda yer alan at binme tesisleri özellikle çocukların ilgi odağı oldu” diye konuştu.

HOBİ BAHÇELERİ

Ormanın içinde yer alan hobi bahçelerinin vatandaşlara kendi meyve sebzelerini yetiştirme imkanı sunduğunu belirten Dursun, “Vatandaşlar kendilerine ait bahçede sebze-meyvelerini yetiştirirken, doğal ürünleri elleriyle toplayıp sofralarına getirebiliyor. Hobi bahçeleri ile şehrin karmaşasından uzaklaşan ziyaretçiler, doğayla bütünleşme fırsatı buluyor” ifadelerini kullandı.

“YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”

Şehir Ormanları’nı sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Dursun, “Komşularımızın şehrin stresinden uzaklaşırken keyifli vakit geçireceği Mimar Sinan Şehir Ormanımız vatandaşımızdan yoğun ilgi görüyor. Üstelik İstanbul’un dört bir yanından ziyaretçi alıyoruz. Yeşilin içerisinde ruhunuz dinlenirken, çocukların doyasıya eğleneceği alanlarla komşularımıza birçok hizmeti bir arada sunuyoruz. Müthiş manzarası, dinlendiren havasıyla doğada eşsiz bir gün geçirmek isteyen tüm İstanbulluları Mimar Sinan Şehir Ormanlarımıza bekliyoruz” dedi.

21 May 2024 - 15:27 DHA İstanbul- Gündem

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