HYUNDAİ İ20’DEN MAYIS AYI KAMPANYASI! İşte Fiyat Listesi

Yerli Üretim Avantajıyla Hyundai i20’de Büyük İndirimler!

Türkiye’de üretilen Hyundai i20, yerli üretim avantajıyla cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Hyundai’nin Mayıs ayı kampanyasıyla i20 modelinde büyük indirimler sizleri bekliyor.

Hyundai i20 Fiyatları ve Avantajlar

Hyundai i20 modeli için Mayıs ayı kampanyasıyla belirlenen fiyatlar şöyle:

Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump (Manuel): 895.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump (Otomatik): 975.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style (Otomatik): 1.035.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI Style Limited Edition (Otomatik): 1.105.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite (Otomatik): 1.155.000 TL

Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Jump (Benzinli): 1.075.000 TL

Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Style (Benzinli): 1.125.000 TL

Hyundai i20 1.0 T100 PS DCT Elite (Benzinli): 1.215.000 TL

Mayıs ayına özel olarak sunulan Hyundai i20 kampanyasıyla, aracın başlangıç seviyesindeki modeli 895.000 TL’den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmamak için en yakın Hyundai bayisine başvurabilirsiniz!