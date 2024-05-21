Banka faizleri yeniden düşüşte! 6 banka acilen düşürdü! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi için tam zamanı

Faiz Artışı ve Etkileri

TCMB, yaklaşık bir yıldır faiz politikasında güncellemeye giderek faiz oranlarını artırıyor. Son yapılan toplantının ardından faiz oranları yüzde 50’ye çıktı. Bu gelişmeyle birlikte, bankalar da konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını yükseltti. Özellikle konut kredisi faizleri rekor seviyelere ulaştı, faiz oranları yüzde 6’ya kadar dayandı.

Vatandaşların Merak Ettikleri

Faizlerin rekor seviyelere ulaşmasının ardından, kredi çekmek isteyen vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz sunduğunu ve aylık taksit ile toplam ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. İşte 3 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ödemesi ve toplam ödemesi ile ilgili ayrıntılar…

Banka Banka Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları

Akbank İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: Yüzde 3,10

Aylık Taksit: 27 bin 043 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 264 bin 085 TL

ING Konut Kredisi

Faiz Oranı: Yüzde 3,14

Aylık Taksit: 27 bin 359 TL

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 27 bin 835 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 359 bin 289 TL

VakıfBank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 32 bin 590 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 926 bin 090 TL

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 36 bin 702 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 415 bin 918 TL

Yapı Kredi Konut Kredisi

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 30 bin 640 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 690 bin 349 TL

Kredi Çekmek İsteyenler İçin Öneriler

Faiz oranlarının yükselmesi, kredi çekmek isteyen vatandaşlar için daha dikkatli olmalarını gerektiriyor. İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Faiz Oranlarını Karşılaştırın: Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun teklifi seçin.

Ödeme Planınızı Gözden Geçirin: Aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarını dikkate alarak ödeme planınızı gözden geçirin.

Ek Masrafları Unutmayın: Faiz oranları dışında, sigorta ve dosya masrafı gibi ek maliyetleri de hesaplayın.

Bu haber, Merkez Bankası’nın faiz politikasında yaptığı değişiklikler sonucunda kredi faiz oranlarının nasıl etkilendiğini ve güncel konut kredisi faiz oranlarını detaylandırmaktadır. Kredi çekmeyi planlayanlar için kapsamlı bir rehber sunarak, en iyi kararları vermelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.