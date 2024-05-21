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Türk Hava Yolları Kabil seferlerine yeniden başladı

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Türk Hava Yolları, 21 Mayıs itibarıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşları yeniden başlattı.Kabil seferleri, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 f...

Türk Hava Yolları Kabil seferlerine yeniden başladı mask
Türk Hava Yolları Kabil seferlerine yeniden başladı
Türk Hava Yolları Kabil seferlerine yeniden başladı
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Türk Hava Yolları, 21 Mayıs itibarıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşları yeniden başlattı.

Kabil seferleri, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 frekans icra edilecek. İstanbul’dan Kabil’e gidiş-dönüş 805 dolardan (vergi ve harçlar dahil) başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirilebilecek.

21 May 2024 - 14:52 DHA İstanbul- Gündem

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