Türk Hava Yolları Kabil seferlerine yeniden başladı

Türk Hava Yolları, 21 Mayıs itibarıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşları yeniden başlattı.
Kabil seferleri, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 frekans icra edilecek. İstanbul’dan Kabil’e gidiş-dönüş 805 dolardan (vergi ve harçlar dahil) başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirilebilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.