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Van'da 210 kaçak göçmen yakalandı, 26 organizatöre yasal işlem yapıldı

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VAN'da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekip...

Van'da 210 kaçak göçmen yakalandı, 26 organizatöre yasal işlem yapıldı mask
Van'da 210 kaçak göçmen yakalandı, 26 organizatöre yasal işlem yapıldı
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VAN'da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13- 19 Mayıs tarihleri arasında kaçak göçmen ve göçmen kaçaklığı şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Yol kontrolleri ve gerçekleştirilen operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla, 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

21 May 2024 - 14:44 DHA Van- Gündem

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