Tarım Kredi Kooperatifi’nde 45 ürünün fiyatı düştü! Terayağ, peynir, kıyma ve dahası…

Tarım Kredi marketleri, 19 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında müşterilerine muazzam bir indirim fırsatı sunuyor! Daha önce hiçbir zaman bu kadar büyük bir indirim kampanyası yapılmamıştı. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen koşun! İşte indirimli fiyat listesi…

Öne Çıkan İndirimler

Dana Macar Salam: 17,90 TL

Yeşil Mercimek: 54,50 TL

Soyulmuş Sosis: 88,25 TL

Beyaz Peynir: 210,00 TL

Süzme Çiçek Balı: 79,90 TL

Taze Kaşar Peyniri: 164,90 TL

Fındık Kreması: 69,90 TL

Tost Peyniri: 345,00 TL

Beyaz Peynir: 72,90 TL

Süzme Peynir: 129,90 TL

Labne: 59,90 TL

Tereyağı: 74,50 TL

Ayran: 31,90 TL

Kefir: 39,90 TL

Donuk Limonata: 45,90 TL

Soğuk Çay: 10,90 TL

Gazoz Çeşitleri: 29,90 TL

Kefir: 49,90 TL

Tarım Kredi Yoğurt: 69,90 TL

Kaçırılmayacak İndirimler!

Tarım Kredi Marketlerinin sunduğu bu büyük indirim fırsatları, her yaşam alanında gerekli olan temel ihtiyaç ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayacak. Yarı yarıya indirimlerle alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. İndirimli ürünleri kaçırmamak için hemen en yakın Tarım Kredi Market’e uğrayın!

İndirimler Ne Zamana Kadar Geçerli?

Bu harika indirimler 19 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Stoklarla sınırlı olan bu fırsatları kaçırmamak için acele edin ve alışverişinizi yaparak bütçenizi koruyun!

Detaylı Bilgi ve Güncel Fiyatlar İçin

Detaylı bilgi almak ve güncel fiyatları görmek için Tarım Kredi Marketlerinin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubeye uğrayabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, temel ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla karşılayın!