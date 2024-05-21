Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde yeni tuzak...

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte kısmi hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil sektöründe yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Dolandırıcılar, parçası değişmiş, boyalı veya kilometre sorunu olan araçları daha gösterişli hale getirmek için "ikiz araç" yöntemine başvuruyor.

Aynı marka, model ve renkte olan sağlam bir aracı plaka değişikliği yaparak ekspertize getiren dolandırıcılar, satılacak araca sahte bir rapor alıyor. Bu raporla kusurlu araçlar kusursuz olarak satışa sunuluyor.

PLAKAYA BAKMAK YETMİYOR

Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, bu yeni dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşları uyardı. Uysal, "Dolandırıcılar, kötü aracın plakasını değiştirerek başka bir araca takıp getiriyorlar. Temiz, boyasız raporu alıp tekrar plaka değiştirerek vatandaşları mağdur ediyorlar. Bu yüzden ekspertiz işlemlerinde sadece plaka değil, şasi ve motor numaralarını da kontrol ediyoruz. Aracın beynine bilgisayar ile bağlanarak son kontrolleri yapıyoruz." dedi.

Uysal, güvenilen ekspertizlerin tercih edilmesini önererek, bu şekilde dolandırıcılara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kontrolleri yapılacak aracın sadece plaka üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Uysal, "Plaka 5 dakika içinde sökülüp başka bir araca takılabilir. Bu yüzden her zaman şasi numarasını kontrol etmeliyiz. Ruhsatta yazan araç baz alınmalı." dedi. Uysal, yolsuzluk tespit edildiğinde bu durumu emniyet birimlerine bildirdiklerini belirtti.

'RAPORLARI DÜZELTİYORLAR'

Şenol Uysal, dolandırıcıların daha önceden hazırladığı sahte ekspertiz raporlarıyla araçları kusursuzmuş gibi gösterdiğine dikkat çekti. Uysal, "Bazı kişiler, bilgisayarda düzeltme yaparak kusurları kapatan sahte raporlar düzenliyor. Bu raporlar üzerinde kaşe ve ıslak imza yok. Aracı satmak istediği ortama atıp işte 'benim aracım kusursuz' havası vermeye çalışanlar da var. Önceden alınan raporlarla değil, alınacak araçların tekrar bir ekspertize göstermelerini rica ediyorum vatandaşlarımızdan." diye konuştu.

'ALIRKEN TEKRAR EKSPERTİZE GÖTÜRÜN'

Şenol Uysal, dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini ve güvenilir ekspertizlerin tercih edilmesinin önemini bir kez daha vurguladı. "Aracın raporu 3 gün önce alındıysa bile, aracı alacağınız gün tekrar ekspertize götürün. Bu süre zarfında aracın olumsuz bir duruma karışmadığını bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karar