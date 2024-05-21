Erdoğan'dan korkutan açıklama: "Türkiye için endişe verici"

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde 2023 yılına ilişkin doğum istatistikleri yer aldı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde yeni doğan bebek sayısı ve doğurganlık hızının düşüşüne dikkat çekti.

"2023 YILI DOĞUM İSTETİSTİKLERİ ENDİŞE VERİCİDİR"

İstatistiklerin endişe verici olduğunun altını çizen ve bu süreci Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit ve felaket olarak nitelendiren Erdoğan, " Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahede ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir" dedi.

Ülke olarak nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında olduğumuza dikkat çeken Erdoğan, "Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sondakika