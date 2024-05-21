A101, Migros, ŞOK markette indirim başladı! Deterjan fiyatları ne kadar?

A101 Market Güncel Deterjan Fiyatları
Bingo Renkli Sıvı Deterjan 2 L: 149,50 TL
Bingo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 2 L: 149,50 TL
Rinso Toz Deterjan 10 kg: 225 TL
Tursil Toz Deterjan Beyaz 1500 g: 85,90 TL
Halk Beyaz ve Renkliler İçin Toz Deterjan 9 kg: 169 TL
Bingo Canlandırıcı Sıvı Deterjan 2 L: 149,50 TL
Omo Renkliler İçin Toz Deterjan 5500 g: 323,50 TL
Çiçeğim Renkli Toz Deterjan 5000 g: 162,50 TL
Peros Renkli Toz Deterjan 7000 g: 283,50 TL
Bingo Toz Deterjan 5500 g: 249 TL
ABC Renkliler İçin Sıvı Deterjan 3 L: 139 TL
Ariel Toz Deterjan 9 kg: 435 TL
Peros Sık Yıkananlar İçin Yıldız Çiçeği Toz Deterjan 10 kg: 289 TL
Yumoş Renkliler İçin Sıvı Deterjan 2520 ml: 190 TL
ŞOK Market Güncel Deterjan Fiyatları
Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 1,5 L: 79,90 TL
Mintax Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml: 115 TL
Perwoll Sıvı Deterjan Renkliler 2.7 L: 221,90 TL
Perwoll Sıvı Deterjan Siyahlar 2.7 L: 221,90 TL
Perwoll Sıvı Deterjan Siyahlar 1 L: 95,90 TL
Mintax Sıvı Bakım Deterjanı 2695 ml: 136 TL
Tursil Jel Deterjan 33 Yıkama 2145 ml: 159,90 TL
Persil Gülün Büyüsü 2145 ml: 193,90 TL
Omo Sıvı Active Fresh Cold Power 1690 ml: 130 TL
Mintax Elde Yıkama Toz Deterjan 1000 g: 45 TL
Alo Toz Deterjan 4500 g: 255,50 TL
Migros Market Güncel Deterjan Fiyatları
Persil Power Jel Gül 26 Yıkama 1690 ml: 194,95 TL
Peros Sıvı Bakım Renk Uzmanı Renkliler 3 L: 199,95 TL
Alo Toz Çamaşır Deterjanı Kar Çiçeği Ferahlığı 8 kg: 274,95 TL
Migros Sıvı Deterjan Renkliler 1500 ml: 89,95 TL
Ariel Dağ Esintisi 3 kg Aqua Pudra Toz Çamaşır Deterjanı 3000 g: 133,95 TL
Migros Sıvı Deterjan 1500 ml Beyazlar İçin: 89,95 TL
Perwoll renkli Sıvı Deterjan 3690 ml: 249,95 TL
Ariel Dağ Esintisi 1500 g Aqua Pudra Toz Çamaşır Deterjanı: 75,95 TL
Bingo Sıvı Deterjan Bakım 4 L Renkli 67 Yıkama: 249,95 TL
Bingo Sıvı Deterjan Bakım 4 L Onarak Koruma 67 Yıkama: 249,95 TL
Renax Renkliler İçin Matik Deterjan 4500 g: 104,95 TL
Perwoll Yünlü ve İpek Sıvı Deterjan 1485 ml: 165,95 TL
Perwoll Yünlü ve İpek Sıvı Deterjan 2970 ml: 244,95 TL
Bingo Matik Toz Deterjan Renkliler 6000 g: 330,95 TL
Ariel Sıvı Deterjan Renkliler 1450 ml 29 Yıkama: 183,95 TL
Ariel Sıvı Deterjan Renkliler 18 Yıkama 900 ml: 132,50 TL
Fiyatlardaki Artışın Sebepleri
Deterjan fiyatlarındaki artışın temel nedenleri arasında üretim maliyetlerindeki yükselme, hammaddelerdeki fiyat artışları ve lojistik giderlerinin artması bulunuyor. Bu durum, evlerin en temel ihtiyaçlarından biri olan deterjan ürünlerini de etkiliyor.
A101 Market Güncel Deterjan Fiyatları
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.