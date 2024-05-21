'İyilik Treni', selin vurduğu Afganistan'a uğurlandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yardım kuruluşlarının desteğiyle sel felaketinin vurduğu Afganistan için toplanan 619 ton gıda, giyim, hijyen malzemelerini taşıyan insani yardım treni, Ankara'dan törenle uğurlandı.

Ankara Garı'nda düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. AFAD Başkanı Okay Memiş, Afganistan'da sel felaketinde yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyerek, yardım çağrısına destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Memiş, "Bu insani yardım treninin çadırları bizden, hijyen paketleri ve gıda paketleri sizden oldu. Ortak el ele yaptığınız çok güzel bir operasyon oldu" dedi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yardım malzemelerinin temin edildiğini hatırlatarak, "İyilik trenlerimizin vagonları sevgi, umut, dayanışma ve kardeşlik gibi manevi yüklerle dolu olarak zor durumda olan kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak, yaralarına merhem olmak ve yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturmak için yola çıkmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD, TCDD Taşımacılık ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen 20'nci İyilik Trenimiz, 43 vagon yüküyle 619 ton insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Toplam 4 bin 168 kilometre yolu 13 ila 15 gün arasında kat edecek" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından AFAD koordinasyonunda 17 sivil toplum kuruluşunun katkısıyla toplanan 600 çadır ile gıda, giyim, hijyen malzemeleri, yatak ve battaniyeden oluşan 43 vagonluk tren, dualar ile Afganistan’a uğurlandı.