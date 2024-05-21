Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik tazminat kararı! Yüklü tazminat alacaksınız

Pek çok çalışan, işten haksız yere çıkarıldığında kıdem tazminatını alabiliyor. Ancak Aksoy’un açıkladığı detay, haksız yere işten çıkarılanların yüklü tazminat hakkını elde etme şansı sunuyor. İşte ünlü avukatın dikkat çektiği önemli noktalar:

Aksoy: 8 Aylık Maaş Alabilirsiniz

Avukat Kasım Aksoy, “ Bir iş yerinde 6 ay çalışıp ardından haksız bir şekilde çıkarıldınız. Eğer o iş yerinde 30 kişi çalışıyorsa, ‘İşe iade davası’ açabilirsiniz. Davayı kazandığınız halde işveren sizi işe başlatmazsa, en az 8 aylık maaşınız tutarında tazminatı size ödemek zorunda. Bu tazminat ayrıca, kıdem ve ihbar tazminatını da almanıza engel değil” şeklinde konuştu. Bu açıklama, haksız yere işten çıkarılan çalışanlar için önemli bir hak olduğunu gösteriyor.

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, işçinin geçerli sebep olmadan işine son verildiği durumlarda, işe tekrar başlatılma talebini içeren bir dava türüdür. İşten çıkarılan her işçinin bu davayı açma hakkı bulunmazken, işe iade davası şartları arasında ilk husus, işçinin geçerli bir neden olmadan işten çıkarılmasıdır.

İşe İade Davası Açma Şartları

İşyerinde Çalışan Sayısı: İşe iade davası açabilmek için işyerinde 30 veya daha fazla kişinin çalışıyor olması gerekmektedir.

Kıdem Süresi: Davayı açmak isteyen kişinin en az altı aylık bir kıdeme sahip olması gerekmektedir. Altı aydan daha az kıdeme sahip kişiler işe iade davası açamazlar.

Haksız Fesih: İş akdinin haksız bir şekilde feshedilmiş olması gerekmektedir.

Çalışanlar için Kritik Bilgi

Ünlü avukat Kasım Aksoy’un bu açıklaması, çalışanların haklarını koruma konusunda önemli bir farkındalık yaratıyor. İşten haksız yere çıkarılanların, işe iade davası açarak haklarını aramaları ve bu süreçte en az 8 aylık maaş tutarında tazminat alma şansı elde etmeleri, çalışanların ekonomik güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.