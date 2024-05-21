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Fabrika sahibi, yakaladığı yılanın boynuna ip bağlayıp video çekti

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SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde fabrika sahibi Hüseyin Çodur (40), 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp, boynuna ip bağlayıp, video çektikten sonra doğaya bıraktı.Olay, dün akşam saatlerinde A...

Fabrika sahibi, yakaladığı yılanın boynuna ip bağlayıp video çekti mask
Fabrika sahibi, yakaladığı yılanın boynuna ip bağlayıp video çekti
Fabrika sahibi, yakaladığı yılanın boynuna ip bağlayıp video çekti
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SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde fabrika sahibi Hüseyin Çodur (40), 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp, boynuna ip bağlayıp, video çektikten sonra doğaya bıraktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arifiye ilçesinde metal ve çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikaya girip, çıkan bir yılanı fark eden fabrika sahibi Hüseyin Çodur, hayvanı yakaladı. Çodur, 1,5 metre uzunluğundaki yılanın boynuna ip bağladı, ardından o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Çodur, bir süre sonra yılanı fabrika civarındaki çalılıklara bıraktı. Hüseyin Çodur, "Çelik balyaların arasında yakaladık. Tasmasını takıp, biraz gezdirdik. Solucanla besledik, suyunu verdik, tekrardan doğaya bıraktık" dedi.

21 May 2024 - 13:03 DHA Sakarya- Gündem

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