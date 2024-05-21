Fabrika sahibi, yakaladığı yılanın boynuna ip bağlayıp video çekti

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde fabrika sahibi Hüseyin Çodur (40), 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp, boynuna ip bağlayıp, video çektikten sonra doğaya bıraktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Arifiye ilçesinde metal ve çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikaya girip, çıkan bir yılanı fark eden fabrika sahibi Hüseyin Çodur, hayvanı yakaladı. Çodur, 1,5 metre uzunluğundaki yılanın boynuna ip bağladı, ardından o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Çodur, bir süre sonra yılanı fabrika civarındaki çalılıklara bıraktı. Hüseyin Çodur, "Çelik balyaların arasında yakaladık. Tasmasını takıp, biraz gezdirdik. Solucanla besledik, suyunu verdik, tekrardan doğaya bıraktık" dedi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.