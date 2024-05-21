Ne Fener ne Beşiktaş! Mourinho'yu kapıyorlar...

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, deneyimli teknik direktör Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği ve görüşmeler gerçekleştidiği biliniyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın bizzat görüştüğünü açıklamasının ardından Beşiktaş cephesi de Jose Mourinho ile temasa geçmişti. Süper Lig'e geleceği konuşulan deneyimli teknik adam hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

AL-ITTIHAD DEVREYE GİRDİ

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, deneyimli hocayla ilgilenen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a rakip çıktığı belirtildi. Haberde Jose Mourinho ile Al-Ittihad'ın da ilgilendiği öne sürüldü. Suudi Arabistan ekibinde yönetiminin çoğunluğunun 61 yaşındaki hocaya onay verdiği ve bu yönde ciddi çalışmalara başladığı öğrenildi.

Kaynak: Sondakika