Alanya’da emniyet öğrencilerin güvenliği için teyakkuzda

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün okul çevrelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 10 internet kafe, 3 kıraathane, 4 park bahçe, 5 İddia bayi, 4 çay evi, 4 kafe-restoran, 189 şahıs, 20 araç ve 6 okul servisi kontrol edildi. Okul çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. (Fatma VURAL)