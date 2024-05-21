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Alanya’da emniyet öğrencilerin güvenliği için teyakkuzda

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Alanya’da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul çevrelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor

Alanya’da emniyet öğrencilerin güvenliği için teyakkuzda mask
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün okul çevrelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 10 internet kafe, 3 kıraathane, 4 park bahçe, 5 İddia bayi, 4 çay evi, 4 kafe-restoran, 189 şahıs, 20 araç ve 6 okul servisi kontrol edildi. Okul çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. (Fatma VURAL)

Alanya’da emniyet öğrencilerin güvenliği için teyakkuzda

# Bir, internet, Alanya

21 May 2024 - 12:55 - Gündem

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