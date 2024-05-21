Yeni muhtar, mahallede madde bağımlılarının mekanı metruk evlere duvar ördü, kilit vurdu

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde Cami Kebir Mahallesi'ne muhtar seçilen Orhan Çakmak (42), sahiplerinden izin alıp, uyuşturucu madde bağımlılarının mekanı haline gelen ve mahallelinin rahatsız olduğu metruk evlerin pencerelerine duvar örüp, kapılarına kilit vurdu. Şimdiye kadar 17 metruk evi bu şekilde kapatan Çakmak, “Seçimi kazandıktan hemen sonra metruk ve harabe olan evleri tespit ettim. Daha sonra ev sahiplerine ulaştım. Ev sahipleri de bana, ‘Sana güveniyoruz. Eve ne yapman gerekiyorsa yap. İster kapat, ister ihtiyaç sahibi aileye ver, istersen de kapat anahtar sende kalsın’ dediler” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Sur ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi’ne muhtar seçilen Orhan Çakmak, vaatleri arasında yer alan ve mahallelilerin rahatsız olduğu, uyuşturucu madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk evleri tespit etti. Ev sahipleriyle görüşen Çakmak, izinlerini aldıktan sonra yapılara girişleri engellemek için duvar örüp, kapılarına da kilit vurdu, bazılarına da kaynak yaptı. Bazı kapılara da duvar ören Çakmak, seçildiği günden bugüne kadar 17 metruk evi kendi imkanlarıyla kapattı.

‘MAHALLELİYE SEÇİLMEM HALİNDE İLK İŞİMİN BU OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM’

Mahallede uyuşturucu bağımlıları ve metruk evlerin sayısının fazla olduğunu ve bunun mahalleli için bir sorun haline geldiğini söyleyen Çakmak, “Bizim mahallede uyuşturucu bağımlılarının sayısı çok fazlaydı. Mahalleli madde bağımlılarından korktukları için tepki veremiyordu. Polis, adım adım bunları takip ediyor ve uyuşturucu madde kullananları götürüyor. Mahkemeye çıkan bu kişiler de serbest kalıyor ve geri geliyorlar. Mahalleli de bunlardan dolayı çok sorun yaşıyordu. Ben de vatandaşlara, muhtar olmam durumunda yapacağım ilk işin madde bağımlılarının kullandığı metruk ve harabe olan evleri kapatmak olacağını söylemiştim” dedi.

‘MADDE KULLANILAN METRUK BİNA KALMADI’

Uyuşturucu kullanan kişilerin öncelikle kendilerine düşman olduğunu ifade eden Çakmak, “ Seçimi kazandıktan hemen sonra metruk ve harabe evleri tespit ettim. Daha sonra ev sahiplerine ulaştım. Ulaştığım ev sahiplerine, evlerinin madde bağımlılarının mesken haline geldiğini söyledikten sonra ev sahipleri de bana, ‘Sana güveniyoruz. Eve ne yapman gerekiyorsa yap. İster ihtiyaç sahibi aileye ver, istersen de kapat, anahtar sende kalsın’ dediler. Ben de tespit ettiğim evlere tek tek girdikten sonra içinde gençler varsa onları dışarı çıkardım. Kapıları kaynak yaptım. Duvarları tuğlalarla kapattım ve kilit vurduğum evler de oldu. Evleri kapattıktan sonra mahalleli gelip teşekkürlerini iletince ben de durmadım. Şu an mahallemizde madde bağımlılarının kullandığı metruk ve harabe ev yok. Girdiğim evlerin videosunu çekip ev sahiplerine atıyordum, bana dua ediyorlardı. Ben tüm kaynak ve duvar işlerini kendi cebimden yapıyorum. Bazı ev sahipleri bana kaynak parası bile gönderiyor. Şimdiye kadar ev sahipleriyle yaptığım istişarelerle 17 metruk ve harabe evi kapattım. Uyuşturucuyla neden mücadele ediyorum? Ben gençlerin bu hallerini görünce çok üzüldüm. Gençlerimiz okusun, devlet memuru olsunlar. Devlete bir katkıları olsun, düşman olmasınlar. Uyuşturucu kullanan kişiler hem kendine hem mahalleliye hem de devlete düşman olur” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR VE AİLELER RAHAT GEZEMİYORDU’

Mahalle esnafından Metin Elaslan da çocukların artık mahallede rahat gezdiğini belirterek, “33 yıldır bu mahallede manavlık yapıyorum. Bu mahallede her türlü pislik vardı. Uyuşturucu, fuhuş işi ne derseniz burada vardı. Sağ olsun muhtarımız evleri kapattı. Daha önce rahat değildik. Kadınlar, çocuklar, aileler rahat gezemiyordu ama şu an çok mutluyuz” dedi.

Mahallelilerden Mehmet Kılıç ise “Şu an burada huzur var. Daha önce sokak başında olan gençler yok. İnanıyoruz ki daha güzel çalışmalar da yapılacaktır” dedi.