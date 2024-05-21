20.000 TL ve 7.500 TL ödeme alabilirsiniz! Akbank’tan ödeme müjdesi az evvel geldi

Bu özel kampanya, belirtilen tarihler arasında Akbank mobil uygulaması üzerinden müşteri olma işlemini ilk defa tamamlayan kişilere açık. Kampanyadan yararlanmak için 25 Haziran 2024 tarihine kadar Axess veya Wings asıl kredi kartlarına başvurulmalı ve başvurular onaylanmalıdır.

Avans Kullanım Koşulları

Onaylanan başvurular sonucu, müşteriler 30 Haziran 2024 tarihine kadar taksitli avans kullanım hakkına sahip olacaklar. İşlemler sırasında taksitli avans limitlerine uygun olarak, 2-3 ay vade seçeneği ile 20.000 TL’ye kadar olan avanslarda %0 akdi faiz oranı uygulanacak.

Kurye ve Belge İşlemleri

Akbanklı olma sürecini kurye ile tamamlayacak olan müşteriler, gerekli belgeleri bankaya ulaştırdıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunabilecek ve kampanyadan faydalanabilecekler.

Mobil ve Şube Süreçleri

Mobil uygulamadan başlayıp süreci şubede tamamlayan veya teknik bir hata sebebiyle işlemleri aksayan müşteriler de kampanyadan yararlanabilir. Ancak, kredi kartı başvuruları yalnızca Akbank Mobil üzerinden yapılabilecek.

Faiz Oranları ve İstisnalar

Kampanya kapsamında, belirli bir tutar ve vade aralığının dışında kalan taksitli avans taleplerinde %4,42 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı uygulanacak. Kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin 22 Nisan 2024 tarihinden önce Axess, Wings veya Free kart sahibi olmamış olmaları gerekmektedir.

Ücretsiz İşlemler ve Avantajlar

Kampanya süresince bireysel kredi kartlarına yapılan taksitli avans işlemlerinden ücret alınmayacak ve başvurusu onaylanan müşterilerin sıfır faizli avans kampanyasından faydalanmaları için taksitli avans limitleri tanımlanacak.

Kampanya Kapsamı ve Şartları

Kampanya, sadece bireysel Axess ve Wings kredi kartları için geçerli olup, ticari kartlar, ek kartlar ve sanal kart başvuruları dahil değildir. Ayrıca, kampanya koşulları banka tarafından değiştirilebilir, ek bilgi ve belge talep edilebilir veya kampanya durdurulabilir.

Akbank’ın sunduğu bu fırsatlar, yeni müşterilerin bankacılık deneyimlerini kolaylaştırırken, avantajlı finansal çözümler sunuyor. 31 Mayıs 2024’e kadar Akbank Mobil uygulamasını indirip kampanyadan yararlanmayı unutmayın!