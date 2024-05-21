- Ekonomi

Sahibinden satılık köy: Marabalar dahil mi?

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Kemal Sunal filmlerinde güldüğümüz trajik olay gerçek oldu. Satılık bir köyün tamamı 213 milyon TL (6,6 milyon dolar) karşılığında satışa sunuldu.

Sahibinden satılık köy: Marabalar dahil mi? mask
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Türkiye'de 80'li yıllarda Kemal Sunal ile ünlenen ağanın dramatik köy satma olayı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek oldu. Haberi görenler kendilerini 'Marabalar da dahil mi' demekten kendini alamadı.

Kaliforniya'ya ait San Diego şehrinin sadece bir saat dışında bulunan küçük Campo köyü olduğu gibi satışa çıktı. Konut ve ticari binaların da yer aldığı 28 binadan oluşan köyün acilen yenilenmeye ihtiyacı var.  İlgili tarafların mülkü satın alarak şehir merkezinin gitmesini istedikleri yönü de belirleyebilme hakları bulunuyor.

ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor

KÖY TAMAMEN YIKILIP YANİDEN İMAR EDİLECEK

Yatırımcılar mevcut binaları değiştirmeden arsalar üzerinde daha fazla konut inşa etmeye de odaklanabilirler. Yeni sahipleri ayrıca yeni konut seçenekleri, ticari alanlar ve gelişmiş altyapı gibi modernizasyon adına köyün önemli bir bölümünü yıkıp yeniden inşa edebilir.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KÖYÜ ALMA PEŞİNDE

Satış süreciyle ilgilenen emlakçılar, kimliği açıklanmayan ünlü bir film yapımcısının ve profesyonel kaykaycı Tony Hawk gibi isimlerin projeyle ilgilendiğini söyledi. Köy, II. Dünya Savaşı sırasında bir işgal durumunda askerleri barındırmak için inşa edildi. Campo'da şu anda hepsi mülkü satmaya hazır 100 sakin bulunuyor.

Campo yerlilerinin, yeniden yapılanma sürecinde cazibesi korunduğu sürece köyün potansiyel yeni mülkiyetine karşı olmadıkları öğrenildi. Köyün yerlilerinden Michael Hoffner, "Şehirdekinden çok daha sessiz olması çok güzel. Koşuşturmaya katlanmıyorsunuz, huzur içinde uyuyorsunuz ve burada yıldızları görebiliyorsunuz" dedi.

# türkiye, Bir, için, Yer, ilgili

21 May 2024 - 11:49 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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