Borsa rekordan rekora koşuyor! Yeni zirve geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 10.767,34 puandan başlayarak yükseliş trendini sürdürdü. Saat 11.05 itibarıyla endeks, 11.000 puanı aşarak yatırımcılara olumlu sinyaller verdi. Bu gelişme, piyasada pozitif bir havanın hakim olduğunu gösteriyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,76 puanlık bir artışla 10.767,34 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında ise bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak dikkat çekti. En çok kazandıran sektör yüzde 2,20 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

DÜNKÜ PERFORMANS VE BUGÜNKÜ BEKLENTİLER

Dün, BIST 100 endeksi yüzde 0,90 yükselerek 10.739,57 puana ulaşmış ve günü rekor bir kapanışla tamamlamıştı. Bu güçlü kapanış, bugünkü yükselişin temelini oluşturdu.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izlendiğini belirtiyorlar. Bugün ise dikkatler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Lagarde'ın açıklamalarının, yatırımcıların kararlarını şekillendirmede önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

Yurt içinde ise dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonu düşürme konusundaki kararlılık mesajları piyasalarda yankı buldu. Şimşek, "Gelecek sene enflasyonu yüzde 14'e, bir sonraki sene de tek haneye düşürmek için maliye, para ve gelirler politikasında geri adım atmayacağız." dedi. Bu açıklamalar, piyasalarda olumlu bir hava estirerek yatırımcı güvenini pekiştirdi.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE VERİ GÜNDEMİ

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç noktaları olduğunu, 10.500 ve 10.400 puanın ise destek seviyeleri olarak öne çıktığını belirtiyor. Teknik açıdan bakıldığında, endeksin 11.000 puanın üzerinde kalıcı olup olmayacağı, ilerleyen saatlerdeki işlem hacmine ve piyasa dinamiklerine bağlı olacak.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken, yurt dışında Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Ayrıca, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, piyasa aktörlerinin dikkatle izleyeceği bir diğer önemli olay olacak.

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 11.000 puanı aşması, piyasada olumlu bir ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Küresel piyasalardaki karışık seyir ve yurt içindeki enflasyonla mücadele kararlılığı, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmede belirleyici oluyor. Bugünkü işlemlerde, özellikle ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ve Avrupa'dan gelecek veriler, endeksin seyrini etkileyebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Kaynak: Karar