ATM’lerde yeni dönem başlıyor; Para çekmek isteyenlere flaş haber

Türkiye’de yüksek enflasyon ve TL’nin değer kaybı, vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarına neden oldu. En büyük banknot olan 200 TL’nin reel değeri her geçen gün azalırken, bankalar müşterilerinin bu mağduriyetini gidermek için harekete geçti.

10 Bin TL’lik Limit Yetersiz Kaldı

2024 yılının başında bankalar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla günlük para çekim limitlerini ortalama 10 bin TL’ye yükseltmişti. Ancak bu limit, birçok acil durumda yetersiz kaldı. Vatandaşlar, bu limitin üzerinde para çekmek zorunda kaldıklarında yüksek komisyon ödemek zorunda kalıyordu. Özel bankalar, limit üzerindeki her 10 bin TL’lik çekim için yaklaşık 210 TL komisyon alıyordu.

Yeni Limit: 20 Bin TL

Haziran ayı itibarıyla birçok özel bankanın günlük para çekim limitini 20 bin TL’ye çıkarması bekleniyor. Bu değişiklik, vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına olanak tanıyacak ve yüksek komisyon ödemelerini engelleyecek.

ATM’lerde Banknot Düzenlemesi

Artan nakit çekim ihtiyaçları nedeniyle bankalar, ATM’lerdeki 10 ve 20 TL’lik banknot slotlarını kapatarak yerine 200, 100 ve 50 TL’lik banknotlar yerleştirmeye başladı. Bu uygulama, ATM’lerin para arzına daha iyi yanıt vermesini sağlayacak.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bu değişiklikle ilgili olarak, “Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor. 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor” ifadelerini kullandı.

Komisyon Şikayetleri Azalacak

Yeni limitin hayata geçmesiyle birlikte, vatandaşların yüksek komisyon ödemekten kurtulması bekleniyor. Bu durum, vatandaşların bankalara olan güvenini artıracak ve müşteri memnuniyetini sağlayacak.

Bankaların nakit çekim limitlerini artırma kararı, vatandaşlar için büyük bir kolaylık ve rahatlama sağlayacak. 20 bin TL’ye çıkarılacak olan günlük çekim limiti, acil nakit ihtiyaçlarının daha hızlı ve kolay karşılanmasını mümkün kılacak. Bankaların bu adımı, müşteri memnuniyetini artırarak, bankacılık sektöründe olumlu bir değişim yaratacak.